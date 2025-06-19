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Путин созвонился с Си Цзиньпином

Ушаков: Путин провел телефонный разговор с Си Цзиньпином
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Александр Кряжев/фото-хост агентство РИА Новости

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом сообщил журналистам на Петербургском международном экономическом форуме помощник главы государства Юрий Ушаков.

По его словам, переговоры прошли по взаимной договоренности и, как сообщили в Кремле, носили дружеский и конструктивный характер.

Главной темой обсуждения стала напряженная обстановка на Ближнем Востоке. Москва и Пекин выразили общее мнение: действия Израиля противоречат Уставу ООН и нормам международного права. Обе стороны уверены, что урегулирование ситуации в регионе, а также вопросов, касающихся иранской ядерной программы, должно происходить исключительно мирным, дипломатическим путем, без применения силы.

Ушаков отмечал, что Россия и Китай действуют «в унисон» касательно эскалации на Ближнем Востоке и координируют позиции друг с другом по этому вопросу.

До этого Путин направил Си Цзиньпину телеграмму, в которой поздравил его с днем рождения. 15 июня председателю КНР исполнилось 72 года. Российский президент пожелал китайскому коллеге всего самого наилучшего.

Ранее Путин заявил, что врагам верить нельзя.

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