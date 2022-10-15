«Хотим, чтобы нас уважали». Президент Таджикистана обратился к Путину

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон призвал Россию не относиться к странам Средней Азии как к бывшему СССР. Обращаясь к президенту РФ Владимиру Путину, Рахмон заявил, что во времена Советского Союза «не было внимания малым республикам, малым народам», а также «не учитывались традиции и обычаи». Путин в ответ заявил, что «Эмомали Шарипович в значительной степени прав».

14 октября в Казахстане состоялся саммит «Центральная Азия – Россия», в котором участвовали президенты России, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

«Встреча прошла в Астане в год 30-летия установления дипломатических отношений между Россией и пятью странами Центральной Азии», — сообщается на сайте Кремля.

В ходе встречи президент Таджикистана Эмомали Рахмон обратился к президенту РФ Владимиру Путину.

«Уважаемый Владимир Владимирович, я думаю, что это ваша инициатива, к чему — собраться и мы должны открыто сказать, что мы хотим? Показать всему миру, что Россия плюс Центральная Азия. Что, у нас есть проблема? А действительно, оказывается, есть. У нас эти пятерки уже во! Одни разговоры, одну информацию получили, выкачивание информации, показуха — никакого эффекта», — заявил Рахмон.

Он перечислил подобные саммиты между странами Центральной Азии и другими государствами: США, Республикой Корея, Японией, а также «скоро, наверное, Пакистаном и Индией».

Эмомали Рахмон отметил, что российско-центральноазиатскому взаимодействию «чего-то не хватает, что-то не срабатывает» и вспомнил о советском прошлом – в собственном понимании.

«Я думаю, что вы не обижаетесь. Мы были свидетелями с вами. Я был свидетелем, как развалился [СССР]. Я участвовал в этом. Тогда, вы меня извините, как и сейчас, не было внимания малым республикам, малым народам. Внимания. Не учитывались традиции, обычаи — все остальное. Не оказали поддержку развитию», — подчеркнул президент Таджикистана.

Рахмон выразил недовольство, по его мнению, слабой представленностью России на «каком-то несчастном форуме в Таджикистане».

«Я дал поручение МИД: <…> чтобы хотя бы на уровне министров присутствовали. Нет, на уровне замминистра. Вот Таджикистан заслужил, стратегический партнер. А что? Мы что, мы так поступаем?» — сказал он.

По всей вероятности, Рахмон имел в виду Международный инвестиционный Форум «Таджикистан — Россия», где присутствовал замглавы Минэкономразвития Дмитрий Вольвач.

Кроме того, Эмомали Рахмон указал на другие проблемы российско-таджикистанского сотрудничества. Во-первых, отметил он, его республике не хватает учебников, а русский язык при этом обязателен для изучения с детского сада.

В стране при этом «как были, так и остались» военные базы и полигоны. При этом в Таджикистан с недавних пор прибыли 30 тыс. «не будем называть их беженцами, перемещенные русскоязычные».

«Из нас сделали так, что мы страны, которые… не знаю. Да, мы малые народы, нас не 100-200 млн, но у нас есть история, культура, мы любим, мы хотим, чтобы нас уважали. Ничего не надо. Уважали», — потребовал президент Таджикистана.

Рахмон добавил, что Таджикистан «всегда уважал и уважает интересы своего главного стратегического партнера».

«Мы что, какие-то чужеземцы? И не надо много денег вкладывать. Вот в наших странах. Да, надо вкладывать, миллиарды-миллиарды, которые можно… За короткий срок окупается во всех сферах. Ведь наши трудовые мигранты выезжают к вам, они работают, а так просто не зарабатывают. Они работают же», — сказал он.

Эмомали Рахмон — президент Таджикистана с 1994 года, но во главе республики стоит с 1992 года. Имеет титул «Основатель мира и национального единства — Лидер нации». Бывший председатель Кулябского облисполкома и экс-председатель Верховного совета республики.

Ответ Путина

Президент РФ Владимир Путин после выступления коллеги прокомментировал национальную политику СССР.

«Я хотел начать с того, что было сказано Эмомали Шариповичем. Да, действительно, я думаю, что он прав в значительной степени», — цитирует Путина ТАСС. Он отметил, что «конечно, в Советском Союзе и книжки издавали, и театры открывали на национальных языках, развивали культуру и экономику».

Путин добавил, что саммиты нужно наполнять «конкретным содержанием». По его словам, смысл этого собрания не в том, чтобы просто поговорить, а в том, чтобы «посмотреть на общерегиональные проекты и потребности, сочетать их с имеющимися возможностями и продвигать не только в двустороннем формате, но и в масштабе всего региона». Тогда многие вопросы можно будет решать более эффективно.

По словам Путина, также сказанными в ходе саммита, в целом взаимодействие России с центральноазиатской «пятеркой» не может не вызывать удовлетворения.

«За последние пять лет товарооборот России с государствами региона вырос в два раза – до $37,1 млрд. По итогам первого полугодия взаимная торговля увеличилась еще на 16 процентов. За пять лет – $37 млрд, а только за первое полугодие – 16% рост. Россия является ведущим инвестором в экономику стран Центральной Азии: общий объем наших прямых инвестиций составляет порядка $5 млрд», — сказал президент РФ.