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Ушаков рассказал, каким в РФ и Китае видят урегулирование конфликта на Ближнем Востоке

Ушаков: Москва и Пекин считают, что конфликт на Ближнем Востоке не решится силой
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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Москва и Пекин не видят перспективы урегулирования обострившейся ситуации на Ближнем Востоке силовым путем.

Комментируя состоявшийся незадолго до этого телефонный разговор президента России Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином, Ушаков подчеркнул, что основной темой диалога двух лидеров была эскалация конфликта между Ираном и Израилем.

«И Москва, и Пекин принципиально исходят из того, что урегулирование сложившейся ситуации и вопросов, связанных с иранской ядерной программой, не имеет силового решения», — заявил он журналистам в рамках Петербургского международного экономического форума.

Путин провел телефонный разговор с Си Цзиньпином днем 19 июня. По словам помощника президента РФ, переговоры прошли по взаимной договоренности и, как сообщили в Кремле, носили дружеский и конструктивный характер.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. Иран в ответ начал операцию «Правдивое обещание — 3» и наносит удары по военным целям в Израиле.

В обеих странах от ударов пострадали сотни человек. При этом Иран и Израиль продолжают атаковать друг друга.

Ранее в Кремле заявили, что пока не ожидают мира на Ближнем Востоке.

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