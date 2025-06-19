В Кремле заявили, что пока не ожидают мира на Ближнем Востоке

Песков: РФ не видит почвы для выхода в мирное русло в конфликте Ирана и Израиля

Россия пока не видит почвы для выхода в мирное русло в конфликте Ирана и Израиля. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью газете «Известия» на полях Петербургского международного экономического форума.

По его словам, пока стороны конфликта только обмениваются воинственными заявлениями и ракетными ударами. Представитель Кремля отметил, что «спираль» все больше закручивается.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. Иран в ответ начал операцию «Правдивое обещание — 3» и наносит удары по военным целям в Израиле.

В обеих странах от ударов пострадали сотни человек. При этом Иран и Израиль продолжают атаковать друг друга.

Россия осудила атаки ЦАХАЛ, назвав их категорически неприемлемыми. В МИД РФ заявили, что Иран в ситуации с Израилем действует в соответствии с правом на самооборону.

Ранее в Кремле заявили, что Тегеран не просил Москву о военной помощи.