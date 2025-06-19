В Кремле прокомментировали дальнейшие переговоры с Украиной

Песков: РФ надеется на выход к третьему раунду переговоров с Украиной

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил РБК на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), что Россия надеется на выход к третьему раунду переговоров с Украиной.

«Мы надеемся на то, что работа будет продолжаться, и что мы выйдем на третий раунд переговоров», — поделился Песков.

До этого Песков, комментируя домыслы о том, что встреча президента Владимира Путина с иностранными журналистами, заявил, что Кремль не подгоняет свою повестку под Запад.

Президент России Владимир Путин поздно вечером 18 июня встретился в Санкт-Петербурге с главами международных информационных агентств. Разговор в формате «вопрос-ответ» длился больше двух часов и продолжился после полуночи 19 июня.

На встрече с журналистами Путин заявил о готовности РФ к дальнейшим прямым переговорам с Украиной. При этом глава государства поставил под сомнение легитимность нынешней власти в Киеве.

Ранее Путин на встрече с представителями СМИ призвал Украину не затягивать переговоры.