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В МИД рассказали о контактах России по ситуации на Ближнем Востоке

Захарова: РФ ведет контакты по Ирану и Израилю регулярно на всех уровнях
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Сергей Гунеев/РИА Новости

Россия ведет двусторонние контакты относительно эскалации военного конфликта между Ираном и Израилем регулярно на всех уровнях. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на Петербургском международном экономическом форуме, передает РИА Новости.

Дипломат уточнила, что РФ ведет контакты на уровне президентов, на уровне главы МИД, на уровне дипломатического корпуса за рубежом. По словам Захаровой, это усилия в Совете безопасности ООН и на площадке МАГАТЭ.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. Иран в ответ начал операцию «Правдивое обещание — 3» и наносит удары по военным целям в Израиле.

В обеих странах от ударов пострадали сотни человек. При этом Иран и Израиль продолжают атаковать друг друга.

Россия осудила атаки ЦАХАЛ, назвав их категорически неприемлемыми. В МИД РФ заявили, что Иран в ситуации с Израилем действует в соответствии с правом на самооборону.

Ранее в Кремле заявили, что Путин способен помочь с разрешением конфликта Ирана и Израиля.

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