Захарова заявила о деструктивной роли Запада в конфликте Ирана и Израиля

Запад играет деструктивную роль в ситуации на Ближнем Востоке. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), ее слова передает РИА Новости.

«Мы видим какую деструктивную роль играют западные страны, в частности МАГАТЭ. Это очередная для них площадка, которую они хотят превратить из профильной, занимающейся своим досье, в политизированную», — сказала Захарова.

По словам представителя российского внешнеполитического ведомства, РФ ведет двусторонние контакты по поводу эскалации между Ираном и Израилем регулярно на всех уровнях.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. Иран в ответ начал операцию «Правдивое обещание — 3» и наносит удары по военным целям в Израиле.

В обеих странах от ударов пострадали сотни человек. При этом Иран и Израиль продолжают атаковать друг друга.

Россия осудила атаки ЦАХАЛ, назвав их категорически неприемлемыми. В МИД РФ заявили, что Иран в ситуации с Израилем действует в соответствии с правом на самооборону.

Ранее Песков рассказал о последствиях вмешательства США в Ближневосточный конфликт.