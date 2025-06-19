МИД Чехии обвинил Россию в троллинге на тему мирных переговоров с Украиной

Министерство иностранных дел Чехии обвинило Россию в «саботаже и троллинге» по поводу мирных инициатив урегулирования конфликта на Украине. Публикация появилась на странице ведомства в соцсети Х.

В заявлении говорится, что Украина якобы «четко продемонстрировала, что готова к мирным переговорам», поскольку ровно 100 дней назад приняла предложение о безоговорочном прекращении огня.

«А что Россия? Саботаж, троллинг, абсурдные требования и продолжающиеся нападения на гражданское население. Кремль не хочет мира. На него необходимо оказать максимальное давление», — утверждается в публикации.

Поздно вечером 18 июня президент России Владимир Путин встретился в Санкт-Петербурге с главами международных информационных агентств. На встрече с ними президент заявил о готовности РФ к дальнейшим прямым переговорам с Украиной. При этом глава государства поставил под сомнение легитимность нынешней власти в Киеве.

Ранее Путин заявил о готовности встретиться с Зеленским.