На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

МИД Чехии обвинил Россию в троллинге на тему мирных переговоров с Украиной

МИД Чехии: Россия занимается троллингом на тему мирных переговоров с Украиной
close
Depositphotos

Министерство иностранных дел Чехии обвинило Россию в «саботаже и троллинге» по поводу мирных инициатив урегулирования конфликта на Украине. Публикация появилась на странице ведомства в соцсети Х.

В заявлении говорится, что Украина якобы «четко продемонстрировала, что готова к мирным переговорам», поскольку ровно 100 дней назад приняла предложение о безоговорочном прекращении огня.

«А что Россия? Саботаж, троллинг, абсурдные требования и продолжающиеся нападения на гражданское население. Кремль не хочет мира. На него необходимо оказать максимальное давление», — утверждается в публикации.

Поздно вечером 18 июня президент России Владимир Путин встретился в Санкт-Петербурге с главами международных информационных агентств. На встрече с ними президент заявил о готовности РФ к дальнейшим прямым переговорам с Украиной. При этом глава государства поставил под сомнение легитимность нынешней власти в Киеве.

Ранее Путин заявил о готовности встретиться с Зеленским.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами