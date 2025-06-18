Спикер Рады отверг «мир любой ценой» на Украине

Спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук отверг вероятность установления «мира любой ценой» на территории республики и заявил, что конфликт не должен завершаться капитуляцией Киева. Об этом сообщает «РБК-Украина».

По его словам, Украина хочет «мира превыше всего», но не «мира любой ценой». Киев работает над справедливыми условиями соглашения, указал политик.

«И поэтому вы знаете, что и президент Украины Владимир Зеленский, и все высшее военно-политическое руководство, мы четко заявляем: Украина готова к тому, чтобы начать с 30-дневного перемирия, и сесть говорить о перспективах завершения этой войны. Но, еще раз говорю, перспективами завершения этой войны должен быть устойчивый мир, а не капитуляция Украины», — заявил Стефанчук.

До этого министр иностранных дел Украины Андрей Сибига также заявлял, что Киев не пойдет на «мир любой ценой» с Россией, и Москва не сможет запретить республике стать членом НАТО. По его словам, Киев не признает утраченные территории в составе России, не согласится на снижение численности ВСУ, ограничение работы ВПК, военной помощи или на запрет присутствия тех или иных воинских контингентов на территории Украины.

Ранее Захарова назвала условие «перезагрузки» отношений России и Европы.