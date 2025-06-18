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Спикер Рады отверг «мир любой ценой» на Украине

Спикер Рады Стефанчук: конфликт должен кончиться миром, а не капитуляцией Украины
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Maxym Marusenko/NurPhoto/Reuters

Спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук отверг вероятность установления «мира любой ценой» на территории республики и заявил, что конфликт не должен завершаться капитуляцией Киева. Об этом сообщает «РБК-Украина».

По его словам, Украина хочет «мира превыше всего», но не «мира любой ценой». Киев работает над справедливыми условиями соглашения, указал политик.

«И поэтому вы знаете, что и президент Украины Владимир Зеленский, и все высшее военно-политическое руководство, мы четко заявляем: Украина готова к тому, чтобы начать с 30-дневного перемирия, и сесть говорить о перспективах завершения этой войны. Но, еще раз говорю, перспективами завершения этой войны должен быть устойчивый мир, а не капитуляция Украины», — заявил Стефанчук.

До этого министр иностранных дел Украины Андрей Сибига также заявлял, что Киев не пойдет на «мир любой ценой» с Россией, и Москва не сможет запретить республике стать членом НАТО. По его словам, Киев не признает утраченные территории в составе России, не согласится на снижение численности ВСУ, ограничение работы ВПК, военной помощи или на запрет присутствия тех или иных воинских контингентов на территории Украины.

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