В Кремле прокомментировали политические дискуссии в США

Песков: политические дискуссии в США — их внутреннее дело

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью РБК на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что политические дискуссии в США являются «их внутренним делом».

«Мы видим, скажем так, очень много разных дискуссий в Соединенных Штатах. В любом случае, это внутреннее дело США», — поделился Песков.

До этого Песков говорил, что в отношениях России и США на повестке дня остается множество раздражителей.

16 июня в МИД России заявили, что новая встреча РФ и США по устранению раздражителей отменена по решению американской стороны. Официальный представитель министерства Мария Захарова выразила надежду, что пауза не будет длинной.

3 июня посол США в Турции Томас Баррак сообщил, что Анкара сможет организовать встречу президентов Турции, России, Украины и США. Дипломат считает, что переговоры лидеров четырех стран станут возможными при «устранении ряда вопросов».

Ранее сообщалось, что Украина готова сделать большие шаги к миру с Россией.