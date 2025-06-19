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Песков обратился с призывом к Украине

Песков: Украине надо понять и принять, что ситуация изменилась за три года СВО
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Maxim Shemetov/Reuters

Украине необходимо понять, что ситуация изменилась с момента начала специальной военной операции (СВО) в 2022 году, и принять нынешние реалии. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на полях ПМЭФ-2025, его слова приводит РИА Новости.

«Украине предстоит, безусловно, понять, что ситуация поменялась по сравнению с тем, что было три года назад», — сказал представитель Кремля.

До этого президент России Владимир Путин во время разговора с главами международных информационных агентств в Санкт-Петербурге в рамках ПМЭФ-2025 заявил, что ситуация для Украины может ухудшиться, если она не захочет садиться за стол переговоров и договариваться.

Глава государства отметил, что Москва по-прежнему готова к переговорам с Украиной. По его словам, диалог необходим для предотвращения дальнейшей эскалации. Путин подчеркнул, что Россия заинтересована в завершении конфликта — как можно скорее и желательно мирным путем.

18 июня председатель Верховной рады Руслан Стефанчук отверг возможность подписания каких-либо документов с Россией, пока у власти на Украине Владимир Зеленский. Он сказал, что это невозможно до вступления в должность нового президента страны.

Ранее в Раде заявили, что российские дроны почти попали в офис Зеленского.

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ПМЭФ – 2025
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