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В Раде заявили, что российские дроны почти попали в офис Зеленского

Депутат Рады Безуглая: беспилотники РФ почти попали в офис Зеленского
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Gleb Garanich/Reuters

Беспилотники ВС РФ, атаковавшие объекты в Киеве, почти попали в офис президента Украины Владимира Зеленского. Об этом в своем Telegram-канале сообщила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая.

«Шахеды» обошли ПВО и почти попали в офис президента Украины. Это следствие системных, давних проблем с военным управлением в ВСУ», — заявила парламентарий.

По словам Безуглой, в Киеве до сих пор не создали эшелонированную систему противовоздушной обороны. В то же время специалистов, которые занимаются ПВО, отправляют в пехоту, напомнила депутат.

Она задалась вопросом, уволят ли главкома ВСУ Александра Сырского, если ракеты или дроны все же попадут в здание офиса Зеленского.

1 января в Киеве произошло несколько взрывов. Известно, что повреждение получило здание Национального банка Украины.

Незадолго до этого в городе была объявлена воздушная тревога. В красной зоне также находились Житомирская, Киевская, Полтавская, Сумская, Харьковская и Черниговская области.

Ранее депутат Рады Дубинский потребовал жестких мер против Зеленского.

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