В Раде заявили, что российские дроны почти попали в офис Зеленского

Беспилотники ВС РФ, атаковавшие объекты в Киеве, почти попали в офис президента Украины Владимира Зеленского. Об этом в своем Telegram-канале сообщила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая.
«Шахеды» обошли ПВО и почти попали в офис президента Украины. Это следствие системных, давних проблем с военным управлением в ВСУ», — заявила парламентарий.
По словам Безуглой, в Киеве до сих пор не создали эшелонированную систему противовоздушной обороны. В то же время специалистов, которые занимаются ПВО, отправляют в пехоту, напомнила депутат.
Она задалась вопросом, уволят ли главкома ВСУ Александра Сырского, если ракеты или дроны все же попадут в здание офиса Зеленского.
1 января в Киеве произошло несколько взрывов. Известно, что повреждение получило здание Национального банка Украины.
Незадолго до этого в городе была объявлена воздушная тревога. В красной зоне также находились Житомирская, Киевская, Полтавская, Сумская, Харьковская и Черниговская области.
Ранее депутат Рады Дубинский потребовал жестких мер против Зеленского.