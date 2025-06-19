Израиль пообещал России не подвергать опасности ее ученых в Иране

Песков: Израиль пообещал, что специалисты РФ в Иране не будут под угрозой удара

Израиль пообещал России, что российские ученые в иранском Бушере не будут под угрозой удара. Об этом заявил на полях Петербургского международного экономического форума пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Он напомнил, что только накануне президент России Владимир Путин упоминал о том, что с Израилем есть понимание, что российские специалисты в Бушере не будут под опасностью, под угрозой ударов.

Также Песков заявил, что в настоящее время Россия сохраняет партнерские отношения с Ираном и «очень ровные, доверительные отношения» с Израилем.

Эскалация между Израилем и Ираном началась в ночь на 13 июня, когда израильское государство приступило к операции «Восстающий лев», атаковало ядерные и военные объекты на территории Ирана. Удары пришлись на инфраструктуру, связанную с разработкой ядерного оружия, а также на места размещения иранских генералов.

Вечером в тот же день Корпус стражей Исламской революции Ирана объявил о начале ответной операции под названием «Истинное обещание — 3». По Израилю были нанесены ракетные удары.

Иран и Израиль уже неделю продолжают атаковать друг друга.

Ранее Путин заявил, что Россия осуждает атаку Израиля на Иран.