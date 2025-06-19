Премьер Израиля пригрозил Ирану ответом за ракетные удары

Иран ответит за удары ракет по гражданскому населению и больнице в Беэр-Шеве в Израиле, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в социальной сети X.

«Мы взыщем полную цену с тиранов в Тегеране», — написал политик.

Утром 19 июня Иран выпустил по Израилю около 20 ракет, некоторые из которых попали в жилые районы Тель-Авива и пригородов. Одна из ракет рухнула на больницу «Сорока» в городе Беэр-Шева на юге страны.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», атаковал ядерные и военные объекты на территории Ирана. Удары пришлись на инфраструктуру, связанную с разработкой ядерного оружия, а также на места размещения иранских генералов.

Вечером в тот же день Корпус стражей Исламской революции объявил о начале ответной операции под названием «Истинное обещание — 3». По Израилю были нанесены ракетные удары.

Иран и Израиль продолжают атаковать друг друга.

Ранее в США раскрыли планы Нетаньяху в отношении Ирана.