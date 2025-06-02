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В конгрессе раскрыли, кто вместо Байдена управлял США

Конгрессмен Комер: четыре человека управляли США вместо Байдена
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MANDEL NGAN/Reuters

В Белом доме во время президентства Джо Байдена работала группа из четырех сотрудников, которые фактически исполняли его обязанности и подписывали документы от его имени с помощью автоматической подписи, заявил глава комитета по надзору Палаты представителей конгресса США Джеймс Комер. Об этом сообщает Fox News.

По его словам, среди них были экс-глава Совета по внутренней политике Нира Танден, помощница Байдена Анна Томазини, советник первой леди Энтони Бернал, а также заместитель главы Овального кабинета Эшли Уильямс.

Конгрессмен утверждает, что они были настоящим президентом США, поскольку их подписи, поставленные автопером, стояли на официальных документах.

Комер добавил, что неизвестно, был ли Байден в курсе того, какие документы были подписаны от его имени, а также контролировал ли этот процесс экс-президент США.

До этого сенатор Эрик Шмитт сообщил, что сенат проведет слушания для выяснения, кто на самом деле управлял страной в период ухудшения здоровья бывшего президента Байдена с 20 января 2021 года по 20 января 2025 года.

Ранее СМИ сообщили, как помощники Байдена скрывали его оговорки.

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