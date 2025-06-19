На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Глава МИД Германии захотел «вырвать оружие» из рук Ирана

Глава МИД ФРГ Вадефуль призвал вырвать ракетное и ядерное оружие из рук Ирана
close
Christian Charisius/dpa/Global Look Press

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил о необходимости «вырвать» ракетное и возможное ядерное оружие из рук Ирана. Его слова приводит газета Bild.

«Речь идет о том, чтобы вырвать оружие из рук Ирана: возможное ядерное оружие, а также ракетное оружие. Вот что важно. <...> Давайте не будем притворяться, что в этом режиме есть что-то, что стоит сохранять! Он ужасен, это бич для иранского народа», — заявил Вадефуль.

Он также заявил, что Соединенные Штаты Ирану послали «четкий сигнал» о недопустимости нападения и необходимости вести переговоры. По словам министра, Германия придерживается четких обязательств по поддержке Израиля, в том числе поставками оружия.

До этого бывший советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон оценил шансы прямого вмешательства Вашингтона в конфликт Израиля и Ирана как «50 на 50». По его словам, президенту США Дональду Трампу «невыносимы мысли» о том, что теоретическое «падение режима в Иране» может произойти без его участия. Болтон утверждает, что «Дональд Трамп всегда озабочен только Дональдом Трампом».

Ранее в России сделали первые выводы из конфликта Израиля и Ирана.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами