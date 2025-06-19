Глава МИД Германии захотел «вырвать оружие» из рук Ирана

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил о необходимости «вырвать» ракетное и возможное ядерное оружие из рук Ирана. Его слова приводит газета Bild.

«Речь идет о том, чтобы вырвать оружие из рук Ирана: возможное ядерное оружие, а также ракетное оружие. Вот что важно. <...> Давайте не будем притворяться, что в этом режиме есть что-то, что стоит сохранять! Он ужасен, это бич для иранского народа», — заявил Вадефуль.

Он также заявил, что Соединенные Штаты Ирану послали «четкий сигнал» о недопустимости нападения и необходимости вести переговоры. По словам министра, Германия придерживается четких обязательств по поддержке Израиля, в том числе поставками оружия.

До этого бывший советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон оценил шансы прямого вмешательства Вашингтона в конфликт Израиля и Ирана как «50 на 50». По его словам, президенту США Дональду Трампу «невыносимы мысли» о том, что теоретическое «падение режима в Иране» может произойти без его участия. Болтон утверждает, что «Дональд Трамп всегда озабочен только Дональдом Трампом».

Ранее в России сделали первые выводы из конфликта Израиля и Ирана.