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«Вам можно, а здесь нельзя?»: Путин обосновал право ДНР и ЛНР на отделение от Украины

Путин на примере Косово объяснил право ДНР и ЛНР на отделение от Украины
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Александр Демьянчук/РИА Новости

Российский президент Владимир Путин во время общения с представителями международных информационных агентств в рамках Петербургского экономического форума сообщил, что Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) имели право на отделение от Украины после «прецедента Косово».

Политик задался вопросом, может ли часть одной страны — юго-восток Украины, Донецк и Луганск — отделиться от ее основной части согласно международному праву и Уставу ООН и нужно ли для этого разрешение Киева.

«Есть решение Международного суда ООН, согласно которому, это был прецедент, созданный Косово, Международный суд ООН прямо записал: «Если какая-то часть страны приняла решение отделиться, она не обязана с этим вопросом обращаться к центральным властям», — изложил свою точку зрения Путин.

По его мнению, в случае с Косово страны Запада «оказали достаточно серьезное давление» на Международный суд ООН и такие же правила должны действовать в случае ДНР и ЛНР.

«Вам можно, а здесь нельзя, что ли? Так не будет. Правила должны быть едиными, только тогда они будут стабильным», — заявил лидер РФ.

Он добавил, что по заключенному с республиками договору о взаимопомощи Россия была обязана поддержать их, в том числе в военном отношении.

7 февраля 2008 года парламент Косово в одностороннем порядке провозгласил независимость от Сербии. В следующем году была принята конституция. По мнению Сербии, признание независимости региона противоречит международному праву, в том числе резолюции Совбеза 1244 от 1999 года, где говорится о сохранении территориальной целостности Сербии. Согласно конституции республики, Косово входит в ее состав. Сейчас самопровозглашенную «Республику Косово» признают более 90 из 193 стран — членов ООН. Россия, КНР, Иран, Греция, Кипр, Словакия, Румыния и Испания считают регион частью Сербии.

Ранее Путин заявил о готовности встретиться с Зеленским, но есть нюанс.

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