Трамп считает, что Иран был в нескольких неделях от создания ядерного оружия

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что Иран был в нескольких неделях от обладания ядерным оружием. Трансляцию его выступления вел телеканал Fox News.

«Я считаю, что иранские власти должны были подписать документ. Я думаю, они хотят подписать его», — сказал глава Белого дома.

До этого американский лидер заявил, что на Ближнем Востоке может произойти «еще много плохого» в рамках эскалации конфликта между Израилем и Ираном.

Также президент США заявил, что воздушное пространство над Ираном теперь полностью контролируется Штатами. Трамп обратил внимание на то, что у Тегерана есть «хорошие средства слежения за небом и другое оборонительное оборудование», но это не сравнится с тем, что было придумано, разработано и произведено в США.

17 июня Трамп потребовал от Ирана безоговорочной капитуляции. Глава Белого дома отметил, что не хотел бы задействовать американских военных для решения иранской проблемы, но терпение США на исходе. Кроме того, президент заявил, что ему известно о местонахождении верховного лидера Ирана Али Хаменеи, но Вашингтон пока не планирует устранять его.

Ранее Трамп заявил, что выдвигает Ирану последний ультиматум.