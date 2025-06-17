Трамп заявил, что США полностью контролируют воздушное пространство над Ираном

Соединенные Штаты Америки теперь полностью контролируют воздушное пространство над Ираном. Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп в социальной сети Truth Social.

«Теперь у нас полный и абсолютный контроль над воздушным пространством Ирана», — отметил он.

Трамп обратил внимание на то, что у Тегерана «были хорошие средства слежения за небом и другое оборонительное оборудование, но оно «не сравнится с тем, что придумано, разработано и произведено в Америке».

Незадолго до этого стало известно, что США направляют авианосную группу во главе с кораблем USS Nimitz на Ближний Восток, чтобы защитить военный контингент в регионе. По словам собеседника РИА Новости в Пентагоне, Военно-морские силы США также продолжают проводить операции в восточном Средиземноморье в интересах национальной безопасности Соединенных Штатов.

17 июня верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что вмешательство Соединенных Штатов в конфликт Израиля и Ирана приведет к разрастанию конфликта. По ее словам, «всем ясно», что Ирану нельзя позволить создать ядерное оружие, но лучшим способом для этого является дипломатия, а не силовые меры.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. Иран в ответ начал операцию «Правдивое обещание — 3» и наносит удары по военным целям в Израиле.

В обеих странах от ударов пострадали десятки человек. Иран и Израиль продолжают атаковать друг друга.

Россия осудила атаки ЦАХАЛ, назвав их категорически неприемлемыми. В МИД РФ заявили, что Иран в ситуации с Израилем действует в соответствии с правом на самооборону.

Ранее в России заявили, что Трамп может стать «хромой уткой» в случае конфликта с Ираном.