«Мания какая-то»: в Совфеде отреагировали на слова Каллас о 360-градусной угрозе от РФ

Член Совфеда Алексей Пушков в своем Telegram-канале отреагировал нас слова главы евродипломатии Каи Каллас о России, которая якобы представляет «360-градусную угрозу» миру.

По мнению сенатора, у европейских политиков «прямо мания какая-то» насчет 360°. Он напомнил, что до Каллас об этом говорила бывшая глава МИД Германии Анналена Бербок. Она призывала Запад развернуться на 360°, что «потрясло всех своей глупостью». (Вероятно, Пушков имеет в виду ее призыв к президенту РФ Владимиру Путину «развернуть политику на 360 градусов». — «Газета.Ru»)»

»[Президент Франции Эммануэль] Макрон обходится без градусов, зато уже видит «русских военных у самых ворот Парижа», — написал сенатор.

Он сделал вывод о том, что «градус невменяемости» в Европе увеличивается.

Накануне во время выступления в европарламенте Каллас заявила, что РФ представляет собой «360-градусную угрозу миру» и глобальной безопасности. В своей речи она напомнила о Холодной войне и заявила, что США и их союзники превзошли советское государство. Подобно западному блоку времен той войны, НАТО и Евросоюз должны держаться вместе, подчеркнула дипломат.

Ранее слова Каллас о 360-градусной угрозе со стороны России назвали мемом.