Иногда бывает очень тяжело объяснить, что имеют в виду европейские политики. Так член комитета Годсумы по обороне Андрей Колесник прокомментировал последние заявления главы Евродипломатии Каи Каллас о России, которая якобы представляет «360-градусную угрозу» миру.

«Я полагаю, что Каллас имела в виду, что Россия угрожает всем вокруг. По крайней мере хочется искать в словах Каллас здравый смысл, потому что она все-таки глава Евродипломатии. Это все похоже на ситуацию, когда один дурак придумал, а сто умных объясняют», — сказал депутат.

По его мнению, «поливать Россию грязью — это национальная забава прибалтов», поэтому Кая Каллас постоянно пугает Европу некими угрозами со стороны Москвы.

«Каллас больше походит на Моську, которая лает на слона, поэтому над ней уже в самом Евросоюзе начали посмеиваться. Она хочет выглядеть грозно и потому говорит подобные фразы, которые потом превращаются в мем», — заключил Колесник.

Во время выступления в Европарламенте Каллас заявила, что Россия представляет необычную угрозу всему миру.

«Я говорила в начале об угрозе России Европе, но Россия представляет собой 360-градусную угрозу миру», — сказала дипломат.

Ранее Каллас заявила, что у России «нет шансов» против ЕС и НАТО.