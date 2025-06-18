Российский экономист назвал главные риски для мирового развития

Главный экономист государственной корпорации развития ВЭБ Андрей Клепач назвал основные риски для мирового развития. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно презентации Клепача, в число основных рисков для мирового развития входят новая гонка вооружений и милитаризация экономик ведущих стран, торговые войны и нарастание протекционизма, замедление масштаба торговли, торможение роста качества жизни населения, замедление перехода к зеленой экономике, загрязнение воды и воздуха, а также уничтожение биоразнообразия.

Кроме того, согласно докладу экономиста, мировому развитию угрожают ухудшение здоровья и старение населения, растущая бедность и социальное неравенство, неконтролируемая миграция, глобальный голод, а также уязвимость здравоохранения перед пандемиями и демографические изменения.

«Если в предыдущие годы больше говорили о климате, потеплении, эмиссии парниковых газов, то скорее, все-таки, в последние два года — это вопросы войны, вопросы геополитических рисков», — сказал Клепач в ходе сессии «Будущее миропорядка: между столкновением и сотрудничеством» на Петербургском международном экономическом форуме.

Форум проходит 18–21 июня в Санкт-Петербурге. Тема мероприятия в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире». Свое участие в форуме уже подтвердили более 92 стран и территорий, в их числе — страны Азии, Африки и Латинской Америки. Страной-гостем ПМЭФ-2025 станет Королевство Бахрейн.

ПМЭФ проводится ежегодно с 1997 года. С 2006-го в нем участвует президент России.

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