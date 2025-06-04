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В США сравнили с лимбом эффект от пошлин Трампа

CNN: пошлины Трампа ударили по промышленности США и привели к сбоям в поставках
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Mark Schiefelbein/AP

Пошлины, которые ввела администрация президента Дональда Трампа, уже третий месяц негативно влияют на промышленность в США и вызывают серьезные сбои в цепочках поставок. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на майский опрос Института управления поставками (ISM).

«Добро пожаловать в лимб благодаря болтовне Трампа о торговой войне. Активность американских фабрик сокращается уже три месяца подряд», — говорится в публикации.

Лимб, как известно, в разных интерпретациях является одновременно как местом душ, которые не были достаточно праведны, чтобы попасть в рай, но не сотворили достаточное количество зла, чтобы попасть в ад; так и пограничным пространством, местом между сном и явью.

CNN отмечает, что, по информации одного из респондентов, сбои в цепочке поставок из-за тарифов «соперничают с теми, что были вызваны Covid-19». Телеканал также утверждает, что бизнес США оказался в режиме выживания, поскольку компании вынуждены за свой счет компенсировать рост издержек.

При этом американские рынки все чаще игнорируют жесткие заявления Трампа, поскольку американский лидер уже не раз смягчал свои меры после резкой реакции инвесторов, сообщает телеканал.

CNN указал, что негативный эффект от пошлин уже ощутим, даже если пока он не затронул всех напрямую. Жесткая риторика Трампа и непоследовательность в действиях, как ни парадоксально, пока спасают экономику от худших сценариев, резюмирует телеканал.

24 мая Дональд Трамп заявил, что не рассматривает возможность заключения торгового соглашения с Евросоюзом и не намерен пересматривать решение о введении импортных пошлин в размере 50%, теперь Вашингтон намерен защищать свои экономические интересы. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США рассказали, у кого будет сосать кровь «китайский вампир».

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