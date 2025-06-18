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Нетаньяху поговорил с Трампом по телефону

Нетаньяху поблагодарил Трампа за поддержку Израиля
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ABIR SULTAN/Reuters

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху поблагодарил президента Соединенных Штатов Дональда Трампа за поддержку Израиля в конфликте с Ираном. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на канцелярию израильского премьер-министра.

«Хочу поблагодарить президента Трампа, большого друга Государства Израиль. Благодарю его за поддержку, за то, что встал на нашу сторону, и за ту помощь, которую оказывают США в защите неба Израиля. Мы постоянно общаемся, в том числе вчера вечером. Это был очень теплый разговор. Благодарю президента Трампа за поддержку», — заявил Нетаньяху.

До этого в США указали на тот факт, что Израиль не сможет уничтожить подземные объекты на территории Ирана, где происходит обогащение урана, без помощи Военно-воздушных сил (ВВС) США.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. Иран в ответ начал операцию «Правдивое обещание — 3» и наносит удары по военным целям в Израиле.

В обеих странах от ударов пострадали десятки человек. Иран и Израиль продолжают атаковать друг друга.

Россия осудила атаки ЦАХАЛ, назвав их категорически неприемлемыми. В МИД РФ заявили, что Иран в ситуации с Израилем действует в соответствии с правом на самооборону.

Ранее Трамп анонсировал «нечто большое» в конфликте между Израилем и Ираном.

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