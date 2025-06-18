Трамп анонсировал «нечто большое» в конфликте между Израилем и Ираном

В конфликте между Израилем и Ираном на следующей неделе произойдет «нечто большое». Об этом заявил президент США Дональд Трамп в разговоре с журналистами у Белого дома, передает РИА Новости.

«Я бы не сказал, что мы что-то выиграли уже, но мы достигли прогресса. Следующая неделя будет большой, а может еще скорее», — сказал американский лидер.

Трамп добавил, что не хотел бы появления ядерного оружия у Ирана.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», в ходе которой атаковал ядерные и военные объекты на территории Ирана. Удары пришлись на инфраструктуру, связанную с разработкой ядерного оружия, а также на места размещения иранских генералов. Вечером в тот же день Корпус стражей Исламской революции объявил о начале ответной операции. Она получила название «Истинное обещание — 3».

Конфликт между странами продолжается пятый день. Власти Ирана пообещали прошедшей ночью особенно масштабные атаки. При этом Израиль атаковал, среди прочего, военный университет КСИР, предприятие по производству центрифуг для обогащения урана. Что происходит на Ближнем Востоке — в онлайн-трансляции «Газеты.Ru».

Ранее Трамп заявил о «последнем ультиматуме» Ирану.