Путин встретился с главой Нового банка развития

Президент России Владимир Путин на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) встретился с главой Нового банка развития (НБР) Дилмой Руссефф. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

«Уважаемая госпожа Руссефф! Уважаемые коллеги, друзья! Очень рад вас видеть у нас и прежде всего хочу поздравить Вас с переизбранием на должность руководителя Нового банка развития», — сказал глава государства.

Руссефф в свою очередь поблагодарила Путина за приглашение на ПМЭФ, а также за то, что российский лидер выдвинул ее кандидатуру для переизбрания главой НБР. Экс-президент Бразилии пообещала приложить максимум усилий, чтобы как можно лучше выполнять свои обязанности.

Встречу Путина и Руссефф 17 июня анонсировал помощник президента РФ Юрий Ушаков. Он напомнил, что российский лидер и экс-президент Белоруссии давно и плодотворно работают вместе.

Ранее Путин встретился с губернатором Севастополя.