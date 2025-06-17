Путин встретится с Руссефф на полях ПМЭФ

Ушаков сообщил, что Путин встретится с главой Нового банка Руссефф на полях ПМЭФ

Президент России Владимир Путин встретится с главой Нового банка развития Дилмой Руссефф на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Об этом заявил помощник президента Юрий Ушаков, сообщает РИА Новости.

«Намечена беседа нашего президента с президентом Нового банка развития, экс-президентом Бразилии Дилмой Руссефф. Это будет уже четвертая встреча нашего президента с главой банка. Последний раз он встречался с Руссефф на саммите в БРИКС в Казани в октябре 2024 года», — сообщил Ушаков.

Он напомнил, что Путин и Русефф давно и плодотворно работают вместе еще с тех времен, когда она была президентом Бразилии. Именно тогда, как указал Ушаков, в 2014 году во время саммита БРИКС было принято решение учредить Новый банк развития.

До этого Юрий Ушаков сообщил, что президент России Владимир Путин в четверг, 19 июня, проведет в Санкт-Петербурге переговоры с лидером Индонезии Прабово Субианто.

Ранее стало известно, что Путин встретится с генсеком ОПЕК в Санкт-Петербурге.