В Кремле объяснили заявление Трампа о «вчерашнем» разговоре с Путиным

Заявление президента США Дональда Трампа о его «вчерашнем» разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным носит образный характер. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналиста Павла Зарубина.

«Дело в том, что сейчас жизнь настолько насыщена политическими событиями, что, когда ты говоришь «вчера», ты подразумеваешь ретроспективу в последние три-четыре дня, как минимум», — сказал представитель Кремля.

Песков уточнил, что Трамп имел ввиду разговор, о котором уже уведомлял Кремль.

Трамп сделал заявление о разговоре с Путиным несколькими часами ранее. По словам главы Белого дома, он якобы призвал российского лидера урегулировать сначала конфликт на Украине, а о ситуации на Ближнем Востоке беспокоиться позже.

При этом 15 июня президент США заявлял, что будет «открыт» для своего российского коллеги, если тот решит стать посредником между Ираном и Израилем. Глава Белого дома, что у них был долгий разговор по данному вопросу.

Ранее Макрон заявил, что Россия не может быть посредником в конфликте на Ближнем Востоке.