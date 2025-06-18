В США заявили, что Белый дом обсуждает только уничтожение ядерных объектов в Иране

Politico: в Белом доме не обсуждают попытку смены власти в Иране

В Белом доме обсуждается уничтожение ядерных объектов в Иране, а не попытка смены власти в стране. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на американского чиновника.

«Никто в Западном крыле не говорит о смене режима», — цитирует издание слова чиновника из администрации президента США Дональда Трампа.

Он отметил, что Вашингтон движется в сторону уничтожения иранских ядерных объектов.

17 июня издание Axios писало, что Трамп серьезно рассматривает возможность нанесения Вашингтоном ударов по ядерным объектам Ирана, особенно по подземному заводу по обогащению урана в Фордо.

Незадолго до этого американский лидер потребовал от Ирана безоговорочной капитуляции. Глава Белого дома отметил, что не хотел бы задействовать американских военных для решения иранской проблемы, но терпение Вашингтона на исходе. Кроме того, президент США заявил, что ему известно о местонахождении верховного лидера Ирана Али Хаменеи, но Вашингтон пока не планирует устранять его.

Ранее Трамп одним словом прокомментировал заявление лидера Ирана о том, что Тегеран не сдастся.