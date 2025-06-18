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Мантуров рассказал о встрече с одним из мировых лидеров в аэропорту Санкт-Петербурга

Мантуров встретил президента Индонезии Субианто в Пулково
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Александр Астафьев/РИА Новости

Первый вице-премьер Российской Федерации Денис Мантуров встретил в аэропорту Пулково президента Индонезии Прабово Субианто. Об этом рассказали в секретариате члена правительства, пишет РИА Новости.

«Первый заместитель Председателя Правительства России Денис Мантуров в аэропорту Пулково встретил Президента Индонезии Прабово Субианто, прибывшего с официальным визитом для проведения переговоров с Президентом Российской Федерации В. В. Путиным и участия в XXVIII Петербургском международном экономическом форуме»‎, — сказано в сообщении.

До этого Мантуров заявил, что зарубежные компании должны поспособствовать отмене санкций, потом будет обсуждаться возможность возвращения на российский рынок.

Он также отметил, что зарубежные компании, которые остались в России, ведут себя крайне корректно. Он уточнил, что эти компании вкладывают деньги в научно-технические разработки, обеспечивают соцполитику на российских предприятиях и инвестируют в развитие кадров, привлекая к работе молодежь.

18–21 июня в Санкт-Петербурге состоится Петербургский международный экономический форум. Тема мероприятия в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире». Свое участие в форуме уже подтвердили более 92 стран и территорий, в их числе — страны Азии, Африки и Латинской Америки. Страной-гостем ПМЭФ-2025 станет Королевство Бахрейн.

Ранее Мантуров сообщил о приостановке проекта электромобиля E-Neva.

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ПМЭФ – 2025
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