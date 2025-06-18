На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Мантуров сообщил о приостановке проекта электромобиля E-Neva

Мантуров: проект электромобиля E-Neva поставлен на паузу
close
АвтоВАЗ

Проект электромобиля E-Neva, разработкой которого занимался концерн «Алмаз-Антей», поставили на паузу. Об этом сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает ТАСС.

«Сейчас мы поставили его на паузу, имею в виду приоритетность тех основных задач, которыми сегодня занят «Алмаз-Антей», поэтому на паузе», — уточнил он.

В марте «Коммерсантъ» сообщал со ссылкой на собственные источники о заморозке проекта российского кроссовера E-Neva. Разработка не получила финансирования. При этом в условиях «перегрузки основными задачами» электрический кроссовер — не приоритет для военного предприятия, уточнили в издании.

Автомобиль E-Neva демонстрировали президенту РФ Владимиру Путину во время его визита в Санкт-Петербург в январе 2023 года.

Ранее появилось видео с ярким салоном нового Lada Azimut.

Все новости на тему:
ПМЭФ – 2025
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами