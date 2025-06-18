Мантуров сообщил о приостановке проекта электромобиля E-Neva

Проект электромобиля E-Neva, разработкой которого занимался концерн «Алмаз-Антей», поставили на паузу. Об этом сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает ТАСС.

«Сейчас мы поставили его на паузу, имею в виду приоритетность тех основных задач, которыми сегодня занят «Алмаз-Антей», поэтому на паузе», — уточнил он.

В марте «Коммерсантъ» сообщал со ссылкой на собственные источники о заморозке проекта российского кроссовера E-Neva. Разработка не получила финансирования. При этом в условиях «перегрузки основными задачами» электрический кроссовер — не приоритет для военного предприятия, уточнили в издании.

Автомобиль E-Neva демонстрировали президенту РФ Владимиру Путину во время его визита в Санкт-Петербург в январе 2023 года.

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