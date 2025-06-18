На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Мантуров назвал главное условие для возвращения зарубежных компаний в Россию

Мантуров: зарубежный бизнес для возвращения должен поспособствовать отмене санкций
close
Павел Лисицын/РИА Новости

Зарубежные компании должны поспособствовать отмене санкций, потом будет обсуждаться возможность возвращения на российский рынок. Об этом заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«Сначала пусть санкции поспособствуют, чтобы отменили, а потом пусть приходят, и поговорим», — заявил он.

В ходе выступления первый вице-премьер отметил, что зарубежные компании, которые остались в России, ведут себя крайне корректно. Он уточнил, что эти компании вкладывают деньги в научно-технические разработки, обеспечивают соцполитику на российских предприятиях и инвестируют в развитие кадров, привлекая к работе молодежь.

Мантуров считает, что при таком подходе зарубежный бизнес сможет сохранить свою долю на рынке РФ.

До этого президент РФ Владимир Путин назвал главное условие возвращения иностранных компаний, которые покинули российский рынок после начала спецоперации на Украине. По словам главы государства, их возвращение должно быть выгодно для страны.

Ранее Путин призвал «душить» сервисы, которые действуют против России.

Все новости на тему:
ПМЭФ – 2025
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами