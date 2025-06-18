Мантуров назвал главное условие для возвращения зарубежных компаний в Россию

Зарубежные компании должны поспособствовать отмене санкций, потом будет обсуждаться возможность возвращения на российский рынок. Об этом заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«Сначала пусть санкции поспособствуют, чтобы отменили, а потом пусть приходят, и поговорим», — заявил он.

В ходе выступления первый вице-премьер отметил, что зарубежные компании, которые остались в России, ведут себя крайне корректно. Он уточнил, что эти компании вкладывают деньги в научно-технические разработки, обеспечивают соцполитику на российских предприятиях и инвестируют в развитие кадров, привлекая к работе молодежь.

Мантуров считает, что при таком подходе зарубежный бизнес сможет сохранить свою долю на рынке РФ.

До этого президент РФ Владимир Путин назвал главное условие возвращения иностранных компаний, которые покинули российский рынок после начала спецоперации на Украине. По словам главы государства, их возвращение должно быть выгодно для страны.

Ранее Путин призвал «душить» сервисы, которые действуют против России.