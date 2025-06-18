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Мантуров дал оценку поведению иностранных компаний в России

Мантуров: оставшиеся в РФ иностранные компании ведут себя корректно
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Павел Лисицын/РИА Новости

Зарубежные компании, которые остались в России, ведут себя крайне корректно. Об этом заявил вице-премьер РФ Денис Мантуров на ПМЭФ-2025, пишет ТАСС.

«Немаловажно отметить, что большое количество иностранных компаний которые остаются привержены нашему рынку, ведут себя крайне корректно», — сказал политик.

Он уточнил, что эти компании вкладывают деньги в научно-технические разработки, обеспечивают соцполитику на российских предприятиях и инвестируют в развитие кадров, привлекая к работе молодежь. Вице-премьер считает, что при таком подходе зарубежный бизнес сможет сохранить свою долю на рынке РФ.

Также Мантуров добавил, что Россия не отказывается от иностранных инвестиций. Однако он подчеркнул, что они должны быть «умными».

До этого президент РФ Владимир Путин назвал главное условие возвращения иностранных компаний, которые покинули российский рынок после начала специальной военной операции (СВО) на Украине. По словам главы государства, их возвращение должно быть выгодно для страны.

Путин подчеркнул, что процесс возвращения иностранного бизнеса в РФ будет организован «интеллигентно», без конфронтации, но с обязательным учетом экономической выгоды для России. Он поручил правительству проработать детали этого вопроса.

Ранее Путин раскритиковал иностранные компании, «выдавливающие» специалистов РФ.

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