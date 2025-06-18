В Польше заявили о желании продлить стратегические трубопроводы НАТО

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что его страна хочет, чтобы НАТО продлило на восток стратегические топливопроводы. Об этом сообщает РИА Новости.

Свое заявление Дуда сделал после окончания заседания совета национальной безопасности по вопросам энергетической безопасности и предстоящего в Гааге саммита альянса.

«Мы обсуждали, какие бы мы хотели решения, которые могли бы принять на предстоящем саммите НАТО. Мы говорили о трубопроводах, которые должны доставлять топливо в страны НАТО. Сегодня они заканчиваются в странах Западной Европы. Мы хотим, чтобы они были продлены до нашей части Европы. Мы хотели бы, чтобы постановления были конкретны, в том числе о финансировании из средств НАТО», — сказал Дуда.

26 марта после встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте Дуда заявил, что альянс приступил к планированию продления топливопроводов Североатлантического альянса до его восточных границ.

Речь идет о трубопроводах, которые существуют в Германии со времен Холодной войны в Нижней Саксонии и Баварии. В феврале издание Der Spiegel писало, что НАТО намерено продлить их до Прибалтики. Ожидается, что трубы пройдут через Польшу и Чехию, которым придется построить собственную систему для снабжения топливом военных бундесвера в Литве. Эти трубопроводы хотят объединить с военными трубопроводами Северной и Центральной Европы NEPS и CEPS.

Ранее в Польше предложили демонтировать «Северные потоки».