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В Польше заявили о планах продлить топливопроводы НАТО до восточных границ

Дуда: НАТО планирует продлить свои топливопроводы до восточного фланга альянса
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Miguel Angelo Pereira/AP

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что НАТО приступило к планированию продления топливопроводов Североатлантического альянса до его восточных границ. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы говорили о вопросах, которые я определенное время уже поднимаю в НАТО, в том числе о топливопроводах, которые НАТО построило много лет назад, еще во времена холодной войны», — сказал Дуда после встречи с генеральным секретарем альянса Марком Рютте.

По словам польского лидера, сейчас топливопроводы заканчиваются на территории бывшей Западной Германии. Дуда отметил, что предлагал их продление до восточного фланга НАТО.

«Уже начались действия по планированию, в том числе касающиеся финансирования. Я рад, что началась реализация этого процесса», — сказал президент Польши.

26 марта генеральный секретарь НАТО Рютте заявил, что Россия продолжает оставаться «наиболее серьезной угрозой» для стран Североатлантического альянса. В связи с этим он призвал государства НАТО увеличивать расходы на оборону.

Ранее Путин исключил нападение России на НАТО.

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