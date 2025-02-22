В НАТО захотели продлить немецкие военные трубопроводы до Прибалтики

В НАТО собираются продлить два немецких военных трубопровода до Прибалтики, чтобы снабжать войска альянса дизелем и керосином в случае конфликта с РФ. Об этом пишет Der Spiegel.

Согласно материалу, речь идет о трубопроводах, которые существуют в Германии со времен Холодной войны в Нижней Саксонии и Баварии. Трубы пройдут через Польшу и Чехию, которым придется построить собственную систему для снабжения топливом военных бундесвера в Литве. Эти трубопроводы хотят объединить с военными трубопроводами Северной и Центральной Европы NEPS и CEPS.

По данным Spiegel, на реализацию проекта понадобится около 20–25 лет, а его стоимость оценивается в €21 млрд. Из них Германия готова предоставить €3,5 млрд.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

«Совет НАТО хотел завершить согласование строительства трубопровода к лету. Однако в связи с избранием президента США Дональда Трампа финансирование считается негарантированным», — говорится в статье.

Как отмечается, сложности могут возникнуть из-за того, что трубопровод понадобится проложить по территории нацпарков и частных владений. Однако в немецком минобороны верят, что смогут решить такие проблемы «мирным путем».

В начале января стало известно, что сухопутные войска ФРГ формируют четвертую дивизию, предназначенную для защиты критически важных объектов на территории страны. Основной задачей дивизии станет охрана портов, вокзалов, логистических центров, трубопроводов, транспортных узлов и цифровых систем. Создание дивизии связано с планами сделать Германию оперативной базой и транзитным пунктом для переброски сил НАТО в восточном направлении.

Ранее на Западе раскрыли планы НАТО по блокировке выхода РФ из Балтийского моря.