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Эксперт раскрыл, чем чревато для Трампа вступление в конфликт на Ближнем Востоке

Политолог Дудаков: Трамп оказался в патовой ситуации из-за конфликта на БВ
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Kevin Lamarque/Reuters

Президент США Дональд Трамп может оказаться в патовой ситуации из-за конфликта на Ближнем Востоке. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал политолог-американист Малек Дудаков.

Он напомнил, что влиятельные фигуры в США, включая журналиста Такера Карлсона, экс-советника Белого дома Стива Бэннона и предпринимателя Илона Маска, выступают против вовлечения Вашингтона в конфликт между Израилем и Ираном. Сам же глава Белого дома намерен говорить только с позиции силы.

«Это усиливает раскол в стане республиканцев, потому что нужно понимать, что повестка Такера Карлсона гораздо ближе простому республиканцу, чем какой-то ястребиный настрой тех, кто хотел бы сейчас воевать с Ираном», — сказал Дудаков.

Он добавил, что резкое вмешательство в боевые действия может всерьез сказаться на рейтингах Трампа.

Накануне Трамп в соцсети Truth Social заявил, что «все должны немедленно эвакуироваться из Тегерана». Также президент США предупредил, что Вашингтон жестко ответит Ирану, если Тегеран решит атаковать американские военные объекты на Ближнем Востоке.

Такер Карлсон позднее заявил в ходе своего выступления в подкасте War Room, что втягивание США в вооруженный конфликт с Ираном может привести к краху американской империи.

Ранее Трамп назвал Карлсона чокнутым.

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