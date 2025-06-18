Грузию не пригласили на саммит НАТО

Премьер Грузии Кобахидзе: Тбилиси не пригласили на саммит НАТО в Гааге

Грузия не приглашена на саммит НАТО, который состоится в Гааге в конце июня. Об этом сообщил премьер республики Ираклий Кобахидзе. Его слова цитирует газета «Взгляд». Он объяснил это тем, что альянс сам перевел отношения с Тбилиси в «пассивный режим».

«В последнее время НАТО заявляет, что в краткосрочной и в среднесрочной перспективе не обсуждается членство Украины и Грузии», — отметил Кобахидзе.

На сегодняшний день «это факт и данность», добавил он.

18 июня научный сотрудник Европейского политического центра Пол Тейлор заявил, что на предстоящем саммите лидеров НАТО не будет прямого упоминания, что Украина и Грузия в будущем станут членами альянса.

Саммит состоится 24-25 июня в Гааге. Его темами станут вопросы сдерживания и обороны. Основная цель встречи — побудить государства — члены альянса увеличить совокупные бюджетные взносы до 5% от своего ВВП, из которых 3,5% будут направлены на прямое военное финансирование и 1,5% — на вспомогательное финансирование.

Ранее сообщалось, что в Грузии закроют Информационный центр НАТО и ЕС.