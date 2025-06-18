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В Британии считают, что на саммите НАТО не станут обещать Украине и Грузии членство в альянсе

Guardian: на саммите НАТО не станут обещать Украине и Грузии членство в альянсе
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Beata Zawrzel/NurPhoto/Reuters

На саммите лидеров НАТО в Нидерландах на следующей неделе не будет прямого упоминания, что Украина и Грузия в будущем станут членами альянса. Такое мнение высказал старший приглашенный научный сотрудник Европейского политического центра Пол Тейлор в статье для газеты The Guardian.

«Хотя лидеры вспомнят свои прошлые заявления, не будет прямого упоминания обещания НАТО, что Украина и Грузия однажды станут членами, против чего выступает [президент США Дональд] Трамп. Еще в прошлом году США под руководством Джо Байдена подписались под заявлением о том, что путь Украины к членству в НАТО «необратим». Трамп нажал на ручной тормоз», — пишет Тейлор.

Саммит состоится 24–25 июня в Гааге. Его темами станут вопросы сдерживания и обороны. Основная цель встречи — побудить государства – члены альянса увеличить совокупные бюджетные взносы до 5% от своего ВВП, из которых 3,5% будут направлены на прямое военное финансирование и 1,5% — на вспомогательное финансирование.

Издание Kyiv Post сообщило, что президент Украины Владимир Зеленский на саммите примет участие только в официальном государственном ужине.

Ранее Сибига заявил, что Зеленский посетит саммит НАТО в случае решений по Украине.

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