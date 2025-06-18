В России предложили перевести базовые нотариальные действия в электронный формат

В Госдуме призвали перевести в электронный формат базовые нотариальные действия

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Алексей Ткачёв («Новые люди») направил запрос министру юстиции России Константину Чуйченко о возможности перевода в электронный формат базовых нотариальных действий. Документ есть в распоряжении ТАСС.

Депутат указал, что нотариальные услуги играют ключевую роль в обеспечении правовой безопасности граждан России и бизнеса. Однако, считает парламентарий, личное присутствие у нотариуса — это «финансовые и временные затраты».

«Прошу рассмотреть возможность перевода в электронный вид базовых нотариальных действий, в том числе удостоверение доверенности, удостоверение согласия одного из супругов на сделку, заверение копий документов, удостоверение подписи, передачу заявлений, уведомлений», — говорится в запросе.

До этого президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает упрощение доступа к материнскому капиталу и ускорение выплат через цифровую платформу.

Ранее Путин рассказал о непреложности семейных ценностей для России.