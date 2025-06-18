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Матвиенко назвала главную проблему Саратовской области

Матвиенко назвала демографическую ситуацию главной проблемой Саратовской области
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РИА Новости

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко в ходе «часа субъекта Российской Федерации» в Совете Федерации назвала демографическую ситуацию главной проблемой Саратовской области. Ее слова приводит ТАСС.

«Среди проблем я бы назвала главную — это демографическая ситуация, которая ухудшается. Снижается численность населения, рождаемость», — сказала она.

Сенатор отметила, что при этом в области совершенствуются и появляются новые меры поддержки семей.

«Надо разбираться, как меры сосредоточить на тех точках, которые дадут результаты, в том числе финансовые ресурсы», — отметила Матвиенко.

Председатель Саратовской областной Думы в свою очередь Алексей Антонов заявил, что за последнее время депутаты приняли несколько законов, позволяющих поддержать семьи с детьми. Например, многодетные родители теперь могут бесплатно водить детей в детские сады или оплачивать только половину стоимости коммерческого обучения в колледжах. Кроме того, для молодых мам было введено ежемесячное пособие, а для беременных студенток - единовременная выплата.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что участники ПМЭФ обменяются мнениями по проблемам, касающимся демографии и производительности труда.

Ранее была названа цена самого дорогого номера в отеле на ПМЭФ.

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