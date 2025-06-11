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Очевидцы засняли мощный взрыв в Курской области

Появились кадры момента мощного взрыва в Курской области во время атаки ВСУ
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Mohammed Othman/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В сети появились кадры мощного взрыва в Курской области, который произошел во время атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на регион. Кадры публикует Telegram-канал Baza.

На видео можно услышать звук работы мотора беспилотника, который сопровождается взрывом.

Атаку прокомментировал врио губернатора российского региона Александр Хинштейн. Под атаку ВСУ попал поселок Марьино, в результате чего пострадали трое детей.

«У 7-летней девочки закрытая черепно-мозговая травмы, осколочное ранение лица. У 9-летнего мальчика травма ноги и мизинца правой руки, у 13-летнего — ушибы мягких тканей ног», — пояснил он.

Новость дополняется.

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