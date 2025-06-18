Основным актором агрессии Киева сейчас выступает Великобритания. Об этом заявил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает ТАСС.

По словам политика, сейчас Украина действует исходя из нескольких составляющих. Первая — это интересы других стран.

«В частности, сейчас я могу сказать, что основным актором всех негативных и агрессивных действий является Великобритания, по моему мнению», — уточнил Пушилин.

А вслед за ней, отметил глава ДНР, идут уже другие государства, выступающие союзниками Киева, в том числе Франция, Германия, Италия и ряд других.

Кроме того, политик высказался о санитарной зоне с Украиной. По мнению Пушилина, она должна быть сформирована в соответствии с оперативной обстановкой.

«Много лет назад санитарная зона должна была быть в одних границах. Сейчас ввиду того, что все видоизменилось и что появилось на вооружении сейчас реально на линии фронта, уже санитарная зона должна быть совершенно другой», — уточнил глава ДНР.

Какая понадобится санитарная зона к тому моменту, когда можно будет заявить о победе РФ, покажет время, отметил Пушилин.

7 июня британская газета The Guardian написала, что Россия якобы «находится в состоянии войны» с Великобританией. При этом эксперт по вопросам обороны правительства Фиона Хилл призвала Лондон реагировать на «угрозы» со стороны России, «становясь более сплоченной и устойчивой».

Ранее Зеленский сравнил себя с Уинстоном Черчиллем.