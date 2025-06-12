Зеленский сравнил себя с Уинстоном Черчиллем

Украинский лидер Владимир Зеленский сравнил себя с бывшим премьер-министром Британии Уинстоном Черчиллем. Об этом пишет европейское издание Politico.

Отвечая на вопрос о том, как часто у него возникают сомнения об исходе конфликта России и Украины, он отметил, что даже Уинстон Черчилль «испытывал моменты отчаяния, сражаясь с нацистами во Второй мировой войне».

«У меня не меньше сомнений, чем у кого-либо еще на Украине. Но разница в том, что я президент. Поэтому до конца войны я никогда не покажу ни одной минуты слабости. И я никогда ни с кем не поделюсь своими темными днями», — сказал Зеленский.

До этого экс-разведчик США и военный аналитик Скотт Риттер заявил, что экономическое и военное поражение Украины в конфликте с Россией свидетельствует о начале падения действующей в Киеве власти. По его мнению, военный коллапс Украины уже произошел. Кроме того, республика оказалась экономически недееспособной, Киев не может выплачивать компенсации семьям солдат ВСУ, денег в стране практически не осталось, указал Риттер.

Ранее Зеленский отказался, что Россия побеждает в конфликте на Украине.