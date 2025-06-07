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Газета Guardian утверждает, что «Россия находится в состоянии войны» с Британией

Guardian пишет, что Россия находится в состоянии войны с Великобританией
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Kin Cheung/AP

Россия якобы «находится в состоянии войны» с Великобританией. Об это пишет газета The Guardian.

«По словам одного из трех авторов обзора стратегической обороны, Россия находится в состоянии войны с Великобританией, США больше не являются надежным союзником, и Великобритания должна отреагировать, став более сплоченной и устойчивой», — говорится в сообщении издания.

В материале говорится, что эксперт по вопросам обороны правительства Фиона Хилл призвала Великобританию реагировать якобы на имеющие место «угрозы» со стороны России, «становясь более сплоченной и устойчивой».

До этого политолог и доцент РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев подчеркивал, что Североатлантический альянс пытается спровоцировать военный конфликт на северных границах России.

По его словам, именно НАТО целенаправленно создает «сплошную линию агрессии» против России, задействуя страны Балтии и Финляндию. Эксперт считает, что закрытие КПП на границе с Финляндией и рост напряженности в Сувалкском коридоре свидетельствуют о планомерной эскалации.

Спецпосланник Трампа Кит Келлог признал, что конфликт на Украине превратился в своего рода прокси-войну. Он отметил, что мнение президента РФ Владимира Путина об агрессии НАТО против России в целом является верным.

Ранее Зеленский назвал условие победы Путина над НАТО.

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