Политолог допустил, что Карапетян может возглавить оппозицию в Армении

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России, политолог Богдан Безпалько заявил в разговоре с RT, что российский бизнесмен Самвел Карапетян может составить конкуренцию премьер-министру Армении Николу Пашиняну и возглавить оппозицию.

По словам Безпалько, именно поэтому против Карапетяна сейчас выдвигаются обвинения.

«Карапетян — это человек, который обладает достаточно большой ресурсностью, может позволить себе независимое и самостоятельное мнение. В том числе и в вопросах внутриармянской политики», — сказал политолог.

Накануне брат Самвела Карапетяна заявил журналистам, что бизнесмена «скоро арестуют» на фоне критики с его стороны в адрес армянских властей из-за политики в отношении Армянской церкви. СМИ писали, что у предпринимателя прошли обыски. Позже сообщалось, что он уехал из дома в сопровождении силовиков.

Адвокат Карапетяна заявил, что Следственный комитет обвиняет бизнесмена в публичных призывах к захвату власти в Армении.

Президент «Ташира» до этого заявил, что всегда был на стороне армянской церкви и народа Армении. Он подчеркнул, что если политики потерпят неудачу, то «мы вмешаемся в кампанию против церкви по-своему». Отвечая Карапетяну, премьер-министр Армении Никол Пашинян написал в соцсети, что «мы его снова деактивируем и навсегда», после чего и начались обыски.

Ранее в Госдуме заявили, что Армения повторяет путь Украины с преследованием инакомыслящих.