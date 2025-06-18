Захарова назвала «историческим» решение Путина по переговорам с Украиной

Захарова: предложение Путина о переговорах с Украиной войдет в учебники истории

Россия стала инициатором возобновления прямого диалога с Украиной, несмотря на провокации Киева. Этот момент войдет в учебники истории, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью «Известиям» на ПМЭФ-2025.

«Предложение [президента России] Владимира Путина начать прямые переговоры с украинской стороной — исторический момент, который войдет в учебники», — отметила она.

Захарова также прокомментировала возможность подключения к диалогу с украинской стороной главы МИД РФ Сергея Лаврова. Она отметила, что он подключен к этим переговорам, хоть и лично не участвует в них.

«А как же мы не подключены всем ведомством во главе с министром? Естественно, подключены еще как», — отметила дипломат.

До этого председатель Верховной рады Руслан Стефанчук оценил возможность подписания каких-либо документов о мире с Россией. По его словам, это невозможно, пока Владимир Зеленский исполняет обязанности главы государства до вступления в должность нового президента Украины.

Ранее спикер Рады отверг «мир любой ценой» на Украине.