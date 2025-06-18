Кнайсль оценила возможность прямого столкновения США и Ирана

Кнайсль: США и Иран еще не дошли до точки столкновения в регионе

Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль заявила, что США и Иран еще не дошли до точки прямого столкновения на Ближнем Востоке. Ее слова приводит РИА Новости.

«Что-то назревало, но мы еще не вступили в период масштабного противостояния между Вашингтоном и Тегераном», — считает экс-министр.

По ее словам, в окружении президента Соединенных Штатов есть как те, кто выступает за прямой конфликт, так и противники такого развития событий. Кнайсль отметила, что решение будет за самим Трампом.

«Ситуация по-прежнему тупиковая. Президент Трамп еще не принял окончательного решения», — добавила она.

До этого Кнайсль заявила, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху начал военную операцию против Ирана для своего выживания в политике. Она добавила, что президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп могут предотвратить рост эскалации в регионе, если будут решать вопрос без участия Нетаньяху.

Ранее минздрав Израиля назвал число пострадавших во время ночного обстрела из Ирана.