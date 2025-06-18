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Верховный лидер Ирана заявил, что США понесут ущерб в случае вступления в конфликт

Хаменеи: США понесут ущерб в случае вступления в военный конфликт с Ираном
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Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency)/Reuters

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что Соединенные Штаты столкнутся с непоправимыми последствиями, если присоединятся к атакам Израиля против исламской республики. Его слов приводит ТАСС.

«Американцы должны знать, что Америка в результате любого военного вмешательства, несомненно, понесет непоправимый ущерб», — заявил он.

Хаменеи добавил, что и«ранский народ будет стойко противостоять навязанной войне, так же как он будет стойко противостоять навязанному миру».

Также Хаменеи заявил, что его страна никогда не простит Израилю атак на него. В своем обращении Хаменеи подчеркнул, что действия властей Израиля — это серьезная ошибка, за которую они будут «наказаны».

До этого Хаменеи, отвечая на призыв президента США Дональда Трампа капитулировать, заявил, что страна будет «крепко стоять» и не намерена сдаваться.

Ранее посол заявил, что Иран не согласится на требования Трампа.

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