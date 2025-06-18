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Верховный лидер Ирана заявил, что страна никогда не простит Израиль

Хаменеи: Иран не простит Израилю нарушения своего воздушного пространства
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Iranian Supreme Leader'S Office/Global Look Press

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи объявил, что его страна никогда не простит Израилю нарушения своего воздушного пространства. Его заявление опубликовало агентство Fars.

В своем обращении Хаменеи подчеркнул, что действия властей Израиля — это серьезная ошибка, за которую они будут «наказаны». Он также объявил, что Иран будет решительно сопротивляться навязанной войне, как и навязанному миру, и никогда не склонит голову перед каким бы то ни было давлением.

Кроме того, верховный лидер указал, обращаясь к США, что Иран никогда не сдается и любое американское военное нападение приведет к серьезным и непоправимым последствиям.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. Иран в ответ начал операцию «Правдивое обещание — 3» и наносит удары по военным целям в Израиле.

В обеих странах от ударов пострадали десятки человек. Иран и Израиль продолжают атаковать друг друга.

Россия осудила атаки ЦАХАЛ, назвав их категорически неприемлемыми. В МИД РФ заявили, что Иран в ситуации с Израилем действует в соответствии с правом на самооборону.

Ранее верховный лидер Ирана двумя словами анонсировал новую фазу конфликта с Израилем.

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