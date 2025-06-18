Верховный лидер Ирана заявил, что страна никогда не простит Израиль

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи объявил, что его страна никогда не простит Израилю нарушения своего воздушного пространства. Его заявление опубликовало агентство Fars.

В своем обращении Хаменеи подчеркнул, что действия властей Израиля — это серьезная ошибка, за которую они будут «наказаны». Он также объявил, что Иран будет решительно сопротивляться навязанной войне, как и навязанному миру, и никогда не склонит голову перед каким бы то ни было давлением.

Кроме того, верховный лидер указал, обращаясь к США, что Иран никогда не сдается и любое американское военное нападение приведет к серьезным и непоправимым последствиям.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. Иран в ответ начал операцию «Правдивое обещание — 3» и наносит удары по военным целям в Израиле.

В обеих странах от ударов пострадали десятки человек. Иран и Израиль продолжают атаковать друг друга.

Россия осудила атаки ЦАХАЛ, назвав их категорически неприемлемыми. В МИД РФ заявили, что Иран в ситуации с Израилем действует в соответствии с правом на самооборону.

Ранее верховный лидер Ирана двумя словами анонсировал новую фазу конфликта с Израилем.